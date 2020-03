Megaoperação mira criminosos envolvidos em vários tipos de roubo na Baixada

Rio - A Polícia Civil faz, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a Operação Espoliador II, para cumprir mandados de prisão contra criminosos envolvidos em diversos tipos de roubos. A ação envolve 19 delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB), além da Divisão de Capturas da Polinter (DC-Polinter), e acontece em todos os municípios da região.

A operação também mira receptadores, que são responsáveis pela aquisição dos produtos roubados, estimulando, assim, o crime. Até o momento, 41 pessoas foram presas e um suspeito morreu ao entrar em confronto com os agentes.

De acordo com o delegado Felipe Curi, chefe do DGPB, as investigações apontaram que boa parte dos roubos praticados são fomentados por traficantes de comunidades da Baixada.

"Para aumentarem os lucro, eles emprestam armas para o roubo roubos de cargas, de veículos, a transeuntes, a residências, instituições financeiras e a estabelecimentos comerciais", o delegado destaca.

Ainda segundo Curi, em 2019, 3.249 ladrões foram indiciados pelas delegacias da Baixada, o que representou um aumento de 46,35% em relação a 2018. Além disso, 609 suspeitos de envolvimento com esse tipo de crime foram presos , um aumento de 185,91% em relação ao ano anterior.

Os presos de hoje estão sendo levados para a serão levados para a Polinter, na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.