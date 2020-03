Nova fase da Lava Jato prende ex-secretário nacional de Justiça de Michel Temer

Rio - Em uma nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira, Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça do governo de Michel Temer. Sete pessoas tinham sido presas até 7h25, segundo a PF. São nove mandados de prisão (três preventivas e quatro temporárias) a serem cumpridos no Rio.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Astério e outras 14 pessoas foram denunciadas por envolvimento em pagamento de propinas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Também são investigadas, segundo a PF, pessoas físicas e jurídicas que participaram de uma rede de pagamentos de propina relacionada às atividades da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), da qual Astério foi secretário entre 2003 e 2006, na gestão de Rosinha Garotinho.



"Tal rede seria organizada por empresários e agentes públicos com apoio de dois escritórios de advocacia. Entre os agentes públicos envolvidos há um ex-procurador de Justiça, e o esquema beneficiaria integrantes do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O dinheiro recebido por meio desse esquema de corrupção estaria sendo dissimulado por meio do uso de pessoas jurídicas, laranjas e familiares dos envolvidos", disse a PF.



A Polícia Federal e o MPF também faz ainda buscas em 32 endereços, com base nos mandados expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal.



Astério é procurador de Justiça aposentado e, além de ter sido secretário de Administração Penitenciária entre 2003 e 2006, também atuou como coordenador de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio, entre 2007 e 2008.

