Segurança é baleado durante tentativa de assalto na Linha Vermelha

Rio - Criminosos trocaram tiros e balearam um segurança durante uma tentativa de assalto ao veículo de uma transportadora, na Linha Vermelha, na tarde desta quinta-feira. Durante a ação, dois carros colidiram e um deles capotou na via.

Segundo um dos agentes que estava no local, o bando utilizou dois veículos para realizar a abordagem, um deles, modelo Cruzer na cor preta. Os seguranças que faziam a escolta da carga perceberam a ação dos criminosos e reagiram. Houve confronto e um dos vigilantes ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ação.

A carga não foi roubada, mas os assaltantes conseguiram fugir. Após a ação dos criminosos o carro da Protege permaneceu capotado na via.

Segundo a PM, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) foram acionadas para a ocorrência. Um tripé e um simulacro de fuzil foram apreendidos no interior do outro veículo.