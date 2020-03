Pedidos por questões políticas

A lista de pedidos dos cariocas é extensa e não deixa de lado as questões políticas, sociais e de saúde. Para o vendedor ambulante Jorge Luiz de Faria, de 61, os principais problemas do Rio são os "políticos ladrões" e a corrupção. Ex-presidiário, com deficiência nas pernas, ele conta que tenta sem sucesso, há oito anos, se legalizar como ambulante.

"Fiquei preso 13 anos por desfalque em cartões de crédito, mas paguei o que devia. Hoje, preciso trabalhar e não tenho qualquer amparo das autoridades. Enquanto isso, os políticos corruptos continuam roubando o dinheiro do povo", lamentou o ambulante.

O coronavírus também não escapou da lista de pedidos a Deus. O balconista Valter Menezes, de 60, está preocupado com a questão. Com estoque de álcool gel, ele lamenta não ter encontrado máscaras para comprar no Centro. "Estou orando para o coronavírus não fazer estragos no Brasil. Países mais desenvolvidos do que o nosso estão passando muito aperto", justificou.