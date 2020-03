Oração é meio eficaz de intimidade com Deus

O frei Anderson Teodoro, franciscano capuchinho da Paróquia Santa Cruz-Duque de Caxias, costuma conversar com pessoas de vários credos. E, segundo ele, a maioria das pessoas pede saúde, paz, paciência, proteção e segurança nas orações.

"Muitos agradecem por tudo que têm e alguns ainda usam suas orações para falar com Deus como se sentem. E, certamente, muitos têm os seus pedidos particulares", contou o frade.

Segundo o religioso, a oração é fundamental para o encontro com Deus. "Para mim, ela é o meio mais eficaz para ter uma intimidade com Deus", comentou.

De acordo com o escritor e palestrante Bruno Gimenes, autor do livro 'A oração mais poderosa de todos os tempos', as pessoas não devem se tornar pedintes espirituais. "Essa é aquela pessoa que começa a oração se lamentando, reclamando da realidade em que está. Por mais que a oração seja devotada a Deus, ela está carregada de mágoa, medo, tristeza. Você cria um campo de energia denso, que vai atrair mais coisas densas para a sua vida" explicou.

Gimenes, que listou as quatro etapas para criar uma verdadeira conexão com Deus, lembra ser necessário que as pessoas direcionem suas energias nas orações. "Antes de pensar em si mesmo, você deve pensar no mundo. Nesse momento, não há espaço para 'eu, meu, minha'. Não tem meu filho, meu pai, meu irmão, meu amigo. Antes das causas individuais, vêm as causas universais", orientou.