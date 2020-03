Ora que Melhora

Rio - Ei, você está com algum problema? Pode ser financeiro, de saúde, de amor. Ou seu infortúnio é com as questões políticas do país ou até mesmo com o coronavírus? Então, peça uma ajudazinha do céu. Aproveite,hoje, Dia Mundial da Oração,para conversar com Deus. O DIA foi à rua e quis saber do morador do Rio: “E você está orando para quê?”.Na visão de muitas pessoas, o Rio precisa mesmo é de paz e menos violência.

É assim que pensa Iara Alves, de 38 anos. Ontem, no momento do intervalo do trabalho, no Centro,ela procurou a Igreja de São Francisco de Paula para reforçar os seus pedidos e agradecimentos. “O mundo está precisando muito de amor e menos violência”, pediu.Mãe de seis crianças, entre 2 e 14 anos, a doméstica Monique de Paula, de 31, ora pelos filhos e pela melhoria das condições de vidado povo. “Está muito difícil conseguir dinheiro para levar para casa”, reclamou.

Já o entregador de lanches Alexander da Silva, de 49, revelou que tem muita fé em Deus e atualmente faz muitos pedidos para aqueles que sofreram com as enchentes dos últimos dias.“Elas perderam tudo. Temos que contar com a providência de Deus. Ele já me livrou de várias coisas”, contou ele, que anda com um crucifixo pendurado na mochila.

Os desabrigados do temporal também preocupam a aposentada, Leni Rita, de 73, que faz bico segurando placas no Centro. “Oro para que nossos governantes tenham sabedoria na hora de decidir”. Já aposentada Leyde Dias, de 65, que foi à Igreja de São Francisco de Paula,ontem, acompanhada do filho Marcelo Dias, de 42, costuma orar por seus amigos e familiares. Questionada se tem alguma oração especial pela cidade, ela é direta: “Não peço nada. Isso eu deixo nas mãos do prefeito”,disse, entre risos.





Pedidos por questões políticas

A lista de pedidos dos cariocas é extensa e não deixa de lado as questões políticas, sociais e de saúde. Para o vendedor ambulante Jorge Luiz de Faria, de 61, os principais problemas do Rio são os “políticos ladrões”e a corrupção. Ex-presidiário, com deficiência nas pernas, ele conta que tenta sem sucesso,há oito anos, se legalizar como ambulante.“Fiquei preso 13 anos por desfalque em cartões de crédito, mas paguei oque devia. Hoje, preciso trabalhar e não tenho qualquer amparo das autoridades. Enquanto isso, os políticos corruptos continuam roubando o dinheiro do povo”,lamentou o ambulante.

O coronavírus também não escapou da lista de pedidos a Deus.O balconista Valter Menezes, de 60, está preocupado com a questão.Com estoque de álcool gel, ele lamenta não ter encontrado máscaras para comprar no Centro. “Estou orando para o coronavírus não fazer estragos no Brasil. Países mais desenvolvidos do que o nosso estão passando muito aperto”,justificou.



Oração é meio eficaz de intimidade com Deus

O frei Anderson Teodoro, franciscano capuchinho da Paróquia Santa Cruz-Duque de Caxias,costuma conversar com pessoas de vários credos.E, segundo ele, a maioria das pessoas pede saúde,paz, paciência, proteção e segurança nas orações.“Muitos agradecem por tudo que têm e alguns ainda usam suas orações para falar com Deus como se sentem. E, certamente,muitos têm os seus pedidos particulares”, contou o frade. Segundo o religioso, a oração é fundamental para o encontro com Deus. “Para mim, ela é o meio mais eficaz para ter uma intimidade com Deus”, comentou.

De acordo com o escritor e palestrante Bruno Gimenes, autor do livro ‘A oração mais poderosa de todos os tempos’, as pessoas não devem se tornar pedintes espirituais. “Essa é aquela pessoa que começa a oração se lamentando, reclamando da realidade em que está.Por mais que a oração seja devotada a Deus, ela está carregada de mágoa, medo,tristeza. Você cria um campo de energia denso, que vai atrair mais coisas densas para a sua vida” explicou. Gimenes, que listou as quatro etapas para criar uma verdadeira conexão com Deus, lembra ser necessário que as pessoas direcionem suas energias nas orações.

“Antes de pensarem si mesmo, você deve pensar no mundo. Nesse momento, não há espaço para ‘eu, meu, minha’. Não tem meu filho, meu pai,meu irmão, meu amigo.Antes das causas individuais, vêm as causas universais”, orientou.





Quatro Etapas

1º: Agradeça “O primeiro passo para uma boa oração é expandir a sua energia por meio da gratidão.Onde quer que você esteja,do jeito que for, sozinho ou acompanhado, na sua casa ou na igreja, em um lugar barulhento ou no silêncio absoluto, acreditando ou não em Deus”.

2º: Conecte “A segunda etapa da sua oração é se conectar com outras pessoas que estão nessa mesma vibração de gratidão que você”.

3º: Direcione a energia “Agora que você tem toda essa força de luz em suas mãos e a seu serviço, o que deve fazer? Deve primeiro servir. Antes de pensar em si mesmo, você deve pensar no mundo. Nesse momento,não há espaço para ‘eu, meu,minha’”.

4º: Eu mereço “Depois que você sutilizou as suas emoções e elevou a sua energia, se conectou com a luz de todos, na mesma vibração, e mandou essa força para o mundo, chega o momento que chamo de ‘eu mereço’”.Fonte:Bruno Gimenes, diretor de conteúdo e cofundador do Grupo Luz da Serra