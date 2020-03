Vice-presidente da União da Ilha é morto a tiros

Rio - O vice-presidente da União da Ilha do Governador, Marcelo Vinhaes, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira quando saía de um bar na Freguesia, Zona Oeste do Rio. De acordo com relatos de testemunhas, a vítima foi atacada na esquina da Avenida Paranapuã com a Rua Pio Dutra, por dois homens encapuzados que estavam em uma moto preta.

Além de vice-presidente da escola de samba, Vinhaes era advogado criminalista. Segundo o jornal "Hora Um", da TV Globo, uma mulher, ainda não identificada, que estava com ele também foi baleada, mas sobreviveu e foi levada para o Hospital Municipal Evandro Freire.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A especializada investiga a motivação e a autoria do crime.

Em nota, a agremiação, que foi rebaixada no Carnaval deste ano, lamentou o morte do vice-presidente.



"Infelizmente a União da Ilha vem informar que o nosso vice-presidente Marcelo Vinhaes foi assassinado no início da madrugada desta sexta-feira, na esquina da Avenida Paranapuã, com a rua Pio Dutra, na Freguesia. Estamos perplexos com o episódio que chocou todos os segmentos da escola. Ao longo do dia voltaremos a nos manifestar. A União da Ilha do Governador está de luto."