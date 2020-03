Rio - A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prendeu um homem suspeito de chefiar uma quadrilha especializada em furtos em dutos de petróleo e produtos derivados, nesta sexta-feira. Um comparsa dele também foi capturado.

Segundo as investigações, Wallace dos Santos Luiz, também conhecido como Padim, seria o chefe da organização criminosa e contava com a ajuda Carlos Alberto de Barros Martins, o Carlete, para distribuição do produto furtado.

Wallace foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo, em uma ação conjunta da Polícia Civil do Rio com agentes do estado vizinho.

Os mandados de prisão contra os dois foram expedidos pela Comarca de Barra Mansa, no Sul Fluminense. Ainda de acordo com a polícia, a dupla praticava os crimes desde 2016 no Estado do Rio.