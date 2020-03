Rio - O agente penitenciário Jorge Luís Torres, de 50 anos, foi assassinado em um bar, em Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, na tarde desta quinta-feira. O homem morava na região e frequentava o bar, na rua Araguaia.

De acordo com a polícia, o agente foi morto no momento em que chegou no bar, por volta de 15h30. Segundo relato de testemunhas, três homens armados desceram de um carro e atiraram contra Jorge Luís, que morreu na hora. Ninguém mais se feriu.

Os homens fugiram sem levar nenhum pertence. A área foi isolada e agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fizeram uma perícia no local.

Testemunhas ainda serão ouvidas e a investigação está em andamento.