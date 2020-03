Museu de ilusões dá 50% de desconto para elas no Dia Internacional das Mulheres

Rio - Não é ilusão dizer que todo dia é o dia das mulheres, mas no dia 8 de março o mundo volta suas atenções para estes exemplos de força, carinho, criatividade e resiliência. O Rio Illusions em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres presenteará com 50% de descontos todas as clientes que visitarem o Museu de Ilusões na data. O ingresso para elas custará R$ 33, assim como para todos os demais detentores do direito da meia-entrada por lei. O Museu de Ilusões fica ao lado da estação do Bondinho Pão de Açúcar, na Praia Vermelha, na Urca, e funciona diariamente das 9h às 21h.



O presente do Dia Internacional das Mulheres não é cumulativo com a promoção em homenagem ao aniversário de 455 anos do Rio de Janeiro. Durante todo o mês de março os adultos residentes e/ou nascidos no Estado terão desconto de R$ 21 no valor do ingresso, em referência ao DDD carioca, pagando apenas R$ 45. É preciso apresentar um comprovante de residência ou documento oficial.



O Museu de Ilusões tem 300 metros quadrados e oferece uma experiência interativa, imersiva e divertida para todos. Os visitantes podem mergulhar na cultura do Brasil e da América Latina através dos 42 cenários de ilusões em 3D desenhados nas paredes. Os painéis são desenhados à mão por uma equipe de artistas contemporâneos que utilizam a técnica de realidade aumentada, criando dezenas de ilustrações incríveis.

Museu de Ilusões

Endereço: Avenida Pasteur, 520 – Urca – Rio de Janeiro/RJ

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 21h

Telefone: (21) 4112-4554

Valores:

- Promoção 21: De R$ 66 (inteira) por R$ 45 (até dia 31 de março) | R$ 33 (meia-entrada)

- Dia das Mulheres: De R$ 66 (inteira) por R$ 33 (apenas no dia 08 de março) | R$ 33 (meia-entrada)



Ingressos: https://rioillusions.com/ingressos/