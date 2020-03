Vídeo: Bueiro explode em Copacabana

Rio - Moradores e pedestres se assustaram com a explosão de um bueiro na Praça Vereador Rocha Leão, no número 88, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, por volta de 9h desta sexta-feira. Em um vídeo disponibilizado por moradores ao DIA, é possível ver um poste de luz em chamas e logo depois um estrondo, é quando a tampa de cobre voa pelos ares em meio a uma nuvem de fogo.

Segundo a moradora do prédio em frente, Bruna Fernandes de Sousa, de 36 anos, que mora no oitavo andar, a explosão fez todo o edifício tremer. Ela diz que, em uma conversa com o porteiro, o profissional disse que o fogo que atingiu o poste começou dentro do bueiro: "As chamas começaram lá até alcançar a fiação. Começou por volta de 8h40 da manhã a sair fumaça do bueiro", conta.

A moradora é proprietária de um bar na região e disse que o fogo foi controlado antes da chegada dos Bombeiros: "Os próprios moradores, porteiros e lojistas apagaram o fogo com extintor de incêndio de um carro", explica.

Segundo ela, mesmo após duas horas do ocorrido nenhuma empresa responsável pela manutenção dos bueiros estava no local. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o local, mas que as chamas já estavam controladas e não havia vítimas. Confira o vídeo:

A empresa de fornecimento de energia Light enviou uma equipe para o local para efetuar os reparos necessários e apurar as causas do ocorrido.

* Estagiária com supervisão de Adriano Araujo