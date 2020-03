Policial federal é baleado em posto de gasolina

Rio - Um policial federal aposentado foi baleado, na madrugada desta sexta-feira, em uma tentativa de assalto em um posto de gasolina no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. O agente estava abastecendo sua moto quando foi surpreendido por dois homens. Um deles atirou contra o policial, que ficou caído.

Segundo a polícia, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados e a vítima encaminhada para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio. O estado de saúde do policial é considerado estável.

O caso foi registrado como latrocínio tentado na 6ª DP (Tijuca).