Chamas atingem ônibus no Centro do Rio

Rio - Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalha para apagar o fogo em um coletivo da linha 323 (Bananal x Castelo), na Rua da Relação, próximo à Rua dos Inválidos, na Lapa, Região Central do Rio. As chamas consumiram todo o veículo. De acordo com a Rio Ônibus, não houve feridos.

A Transportes Paranapuan, empresa da qual o ônibus pertence, informou que abriu um procedimento interno para investigar as causas do incêndio.

Segundo o Centro de Operações, o tráfego é lento no entorno. A equipe do quartel Central do Corpo de Bombeiros segue no local.

Confira o vídeo.