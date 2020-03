Rio - Policiais federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain) prenderam, na noite desta quinta-feira, um homem que estava com cerca de 5,5 kg de cocaína no Aeroporto Tom Jobim. De acordo com a PF, o homem, que não teve a identidade revelada, tem 24 anos e é natural de Porto Velho (Rondônia).

A droga estava escondida em fundos falso de duas malas e tinha como destino final Londres, na Inglaterra.

O homem foi autuado por tráfico internacional de drogas. Se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão.