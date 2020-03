UFRJ investiga trote de calouros de engenharia considerado racista

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está investigando um trote de calouros do curso de engenharia do campus Macaé, no Norte Fluminense, dado nesta quinta-feira. No trote, estudantes brancos foram pintados com uma tinta preta. Uma delas estava de avental e segurando uma bandeja com uma garrafa, simulando uma garçonete.

O ato, chamado de blackface (prática no qual pessoas negras são ridicularizadas para o entretenimento de brancos), recebeu críticas quando fotos do trote foram compartilhadas na Internet.

"Algo como isso acontecendo dentro de um local que seria para ser de inclusão, respeito e acima de tudo um local para se formar pessoas melhores, é totalmente repudiável", um aluno lamentou.

"Você percebe o erro quando isso acontece dentro da universidade com diversas pessoas vendo e ninguém fez absolutamente nada. O mais sensato a se fazer além de punir todos, afinal contra fatos não há argumentos, é repensar a maneira que a universidade está conduzindo seus alunos urgentemente", criticou uma aluna.

Uma das estudantes envolvidas no episódio tentou explicar a situação, em uma postagem em que aparece em uma foto com uma marcação "10" pintada nas suas costas. A caloura excluiu seu perfil momentos depois.

"Não escolhi ser pintada da forma que foi. Foi escolha dos veteranos e eles escolheram assim não sei o porquê. Mas não acho que foi no intuito de fazer blackface. A bandeja e o avental é pela brincadeira que tá fazendo com a turma inteira. Porque por ser (da turma) 010 falaram sobre os 10% do garçom e chamam a gente de calouro garçom. Não é na intenção de ofender ninguém", alegou.

Uma das fotos com uma caloura pintada chegou a ser compartilhada por uma professora de Física.

Em nota, o campus da UFRJ em Macaé informou que suspendeu o trote, que repudia quaisquer manifestações de caráter racistas em suas dependências e que abrirá inquérito para apurar o ocorrido; veja a nota na íntegra!

A Direção do Campus UFRJ-Macaé repudia quaisquer manifestações de caráter racista em suas dependências e abrirá inquérito para apurar o ocorrido no dia 05 de março no trote dos calouros da Engenharia.



Informamos que as investigações serão realizadas seguindo o procedimento legal e, caso seja constatado crime de racismo, os envolvidos serão responsabilizados tanto na esfera acadêmica quanto na criminal.



Enquanto durarem as investigações, os trotes estão suspensos e proibidos dentro das dependências do Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé.



Lançamos, no início da semana, uma campanha para impedir o trote violento ou vexatório e garantimos que condutas de caráter racista, homofóbico, sexista ou que configure qualquer tipo de discriminação serão severamente punidas.

A Atlética de Engenharia da UFRJ também se manifestou, dizendo que não fez parte da comissão de recepção dos calouros e que, por isso, não pode determinar as atividades a serem realizadas no trote.

"Além disso, a bandeira da Atlética, que aparece na foto, foi apenas emprestada à comissão de trote e por isso aparece nas fotos na qual uma caloura está pintada de preto com bolas azuis e segurando uma bandeja. Através da foto aparece apenas a tinta preta o que remete ao blackface e acaba ofendendo todas as pessoas negras.

Intencionalmente, ou não, qualquer ato racista deve sempre ser reprovado.

Ressaltamos que repudiamos todo e qualquer ato de racismo, homofobia, xenofobia, machismo, sexismo ou qualquer outro tipo de preconceito", a Atlética acrescentou, também em nota.