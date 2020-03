Após uma semana, Rio volta ao estágio de normalidade

Rio - Após uma semana, o município do Rio retornou ao estágio de normalidade às 18h15 desta sexta-feira. Vale lembrar que, na noite de domingo (1). o estágio era de atenção, que é emitido quando existe a previsão de chuvas moderadas a fortes. Já na madrugada do mesmo dia, foi para o estágio alerta, o quarto nível em uma escala de cinco, onde indica que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), não há previsão de chuva forte dentro das próximas seis horas e também porque as áreas e os locais mais afetados pela chuva do último fim de semana estão com toda a assistência de equipes da Prefeitura do Rio. Além disso, as ocorrências que ainda estão em andamento não impactam a mobilidade da cidade do Rio.

Previsão do tempo para os próximos quatro dias



De acordo com o Sistema Alerta Rio, durante este sábado, o transporte de umidade do oceano para o continente deixará o céu nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuvisco/chuva fraca, isolada, durante a noite.

No domingo, haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. Na segunda-feira, ventos em altos níveis da atmosfera manterão o céu com muitas nuvens, com chuva fraca a moderada, isolada, durante a tarde e noite.

Já na terça-feira, o tempo ficará estável com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva.