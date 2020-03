Criança de 4 anos é vítima de bala perdida quando brincava na calçada de casa

Rio - Uma criança de quatro anos e nove meses foi vítima de bala perdida, na tarde desta sexta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. De acordo com a mãe, a menina estava na calçada de casa, no Morro do Martins, quando foi atingida. Ela não soube informar de onde partiu o tiro.

A criança foi levada para o Pronto Socorro Central (Zé Garoto). A bala entrou por sua barriga e saiu em sua perna. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a menina está bem e foi transferida para a unidade infantil do Zé Garoto.

A Polícia Militar disse que não houve operação na região, mas que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para o Pronto Socorro Central, por causa da ocorrência com a menina baleada.