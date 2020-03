Operações da PM tiveram 5 mortos, 7 baleados e 6 presos nesta sexta-feira

Rio - A Polícia Militar fez, nesta sexta-feira, cerca de 10 operações em diversas regiões do estado. Ao longo do dia, cinco suspeitos foram mortos em confronto com os agentes, sete foram baleados e sobreviveram e outros seis foram presos. Dentre os capturados, dois estavam com mandados de prisão em aberto.

De acordo com a PM, as ações foram feitas para "combater o crime organizado e seus principais ramos de atuação, como o tráfico de drogas e o roubo de cargas".

Além das prisões, foram apreendidos quatro fuzis, sete pistolas, uma granada, munições, drogas e anotações do tráfico das comunidades.

Galeria de Fotos Apreensão do 41º BPM na comunidade do Chaves Divulgação / Polícia Militar Apreensão do Batalhão de Choque no Chapadão Divulgação / Polícia Militar Apreensão do 7º BPM no Complexo do Salgueiro Divulgação / Polícia Militar Apreensão do 20º BPM na Chatuba Divulgação / Polícia Militar Apreensão do 21º BPM em Vila Ruth Divulgação / Polícia Militar

Locais das operações:

. Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (7º BPM)

. Chaves, em Acari (41º BPM)

. Complexo do Chapadão, na Pavuna (BPChq)

. Coreia e Chatuba, em Mesquita (20º BPM)

. Vila Ruth, em São João de Meriti (21º BPM)

. Santa Teresa, Guacha, Machado e São José, em São João de Meriti (39º BPM)

. Morro da Providência, no Centro (CPP)

. Cidade de Deus, em Jacarepaguá (18º BPM)