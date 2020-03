Ataque a tiros em bar deixa pelo menos três mortos em Jacarepaguá

Rio - Pelo menos três pessoas morreram e uma ficou ferida durante um ataque a tiros, na noite desta sexta-feira, em um bar de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu por volta das 20h no estabelecimento que fica na Estrada do Guerenguê, 2.118, próximo da localidade conhecida como Barraca da Preguiça, em Curicica.

De acordo com testemunhas, os três que morreram estavam em uma mesma mesa e eram os alvos do ataque. A vítima que sobreviveu, um homem de 36 anos, estava próximo e caiu em um rio que corta a região ao ser atingido por uma bala perdida.

O sobrevivente foi levado à UPA da Taquara. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde, nem a motivação do crime.

Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e estiveram no local depois do crime. Até o momento, ninguém foi preso.