Cidade do Rio tem o primeiro caso confirmado de coronavírus

Rio - O segundo caso do novo coronavírus (Covid-19) foi confirmado no Estado do Rio de Janeiro, em nota pela Secretaria de Estado de Saúde, na madrugada deste sábado. A Secretária informou que a paciente, de 52 anos, é moradora da cidade do Rio de Janeiro e apresentava os sintomas da doença ao retornar de viagem à Itália, na última quarta-feira. Com este caso, o Brasil tem 14 casos confirmados.



A mulher deu entrada em um hospital particular com sintomas de febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite. Ela viajou acompanhada de outras três pessoas, que estão sendo monitoradas pela SES em parceria com a Vigilância municipal. A paciente, que reside sozinha, está em isolamento domiciliar

“É importante destacar que continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os dois casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência e não há razão para pânico. Os cuidados devem permanecer os mesmos que tomamos para a gripe”, reforçou o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos.



Ainda segundo a secretaria, a primeira amostra para testagem foi coletada no mesmo dia em que ela deu entrada na unidade particular. O resultado deu negativo para painel viral geral e detectável para coronavírus e o caso foi notificado aos CIEVSs municipais e estaduais. Na sexta-feira, o material foi encaminhado ao Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ) e Fiocruz, que confirmaram o laudo positivo para o novo coronavírus.

Até sexta-feira, além de dois casos confirmados de infecção pelo covid-19, há outros 112 suspeitos monitorados pela SES no estado do Rio.