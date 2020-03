Passageiras do metrô ganharão produção gratuita de maquiagem e rosas pelo Dia da Mulher

Rio - As passageiras que usarem o metrô na segunda-feira (9), poderão receber dois "mimos" em homenagem do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Serão oferecidas rosas e uma produção gratuita de maquiagem.



Pela manhã, entre 8h e 10h, haverá distribuição de rosas pelos agentes de segurança que atuam em nove estações: Pavuna, Del Castilho, Central, Uruguaiana, Carioca, Largo do Machado, Botafogo, Nossa Senhora da Paz e Jardim Oceânico.



Já à noite, o MetrôRio e a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, vão promover uma oficina gratuita de maquiagem para passageiras na estação Central. A ação, realizada em parceria com a ONG Favela Mundo, acontecerá das 18h30 às 21h. A iniciativa contará ainda com apresentação especial da cantora Mari Monteiro no Palco Carioca, projeto do MetrôRio que leva apresentações artísticas às estações.



A oficina de maquiagem será realizada pelas alunas do projeto “A Arte gerando renda”, que é promovido pela ONG e conta com patrocínio do MetrôRio e da Lamsa. A escolha da participação delas visa destacar os valores de empoderamento feminino, independência e promoção dos direitos das mulheres, que estão entre as causas sociais lembradas pela data histórica, além de inspirar mulheres na busca pelos sonhos.



O projeto “A Arte Gerando Renda” oferece cursos profissionalizantes para moradores de favelas que têm muita vontade de trabalhar com arte, como maquiagem artística e social, de produção de artesanato e até fantasias e adereços, para exercer funções nas agremiações, e também para ingressar no mercado de trabalho.



Serviço:



Distribuição de rosas



Data: 09 de março (segunda-feira)



Horário: a partir das 8h



Locais: Mezaninos das estações



Estações: Pavuna, Del Castilho, Central, Uruguaiana, Carioca, Largo do Machado, Botafogo, Nossa Senhora da Paz e Jardim Oceânico







Oficina Social de Maquiagem pelo Dia da Mulher



Data: 09 de março (segunda-feira)



Horário: das 18h às 21h



Local: Mezanino da estação Central do MetrôRio