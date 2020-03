PM implanta novo modelo de policiamento em áreas com maior incidência criminal

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciou na sexta-feira (6), em bairros da Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense, a Operação Perímetro Verde, um modelo itinerante de policiamento que pode ser aplicado em diversas áreas que precisem de reforço do emprego policial e apresentem altos índices de praticas de crimes detectados através das manchas criminais.



De acordo com a corporação, mais importante que o resultado operacional, será a redução da incidência criminal, o que proporcionará aos moradores e a população em geral uma maior sensação de segurança.



O novo modelo de policiamento foi concebido com o objetivo de reduzir os roubos de rua, de veículos e de carga na Região Metropolitana.



Integrando unidades do Comando de Operações Especiais (COE) com os batalhões operacionais da área, a Operação começou sua atuação pelos bairros de Acari, Pavuna, Costa Barros e em regiões limítrofes de São João de Meriti, município da Baixada Fluminense.



A duração das operações será de 15 dias, podendo ser ampliada caso haja necessidade. Inicialmente, a ocupação das áreas conflagradas é realizada por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Na segunda fase da ação, policiais do BPChq e do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) realizarão o patrulhamento das principais vias, realizando abordagens e revistas, inclusive em veículos.



"Nosso planejamento é feito com base na leitura constante das manchas criminais. Em 2019, conseguimos reverter de forma muito consistente as curvas de indicadores criminais. Mas o desafio ainda é muito grande", explica o Secretário de SEPM, Comandante-Geral Rogério Figueredo de Lacerda.



O Secretário Figueredo destaca ainda que esse modelo de policiamento é uma evolução da estratégia adotada durante todo o ano passado. As operações permanentes nas regiões de maior incidência criminal resultaram não só no aumento substancial de apreensão de armas e drogas, como reduziram em larga escala a movimentação de criminosos e as práticas de roubos e homicídios.



"Agora, colocamos em prática um modelo mais estruturado e integrado. Essa primeira ação está sendo empregada como um projeto-piloto. Os resultados e os possíveis obstáculos vão nos indicar o melhor caminho para aprimorarmos nossa atuação. Tão ou mais importante do que o resultado operacional, será a redução da incidência criminal, assegurando aos moradores e a população em geral o direito de ir e vir e resgatando a sensação de segurança de nossa sociedade", informa ainda o Secretário Figueredo, com a expectativa de que nos próximos meses os números a serem divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) revelarão novas reduções dos índices criminais mais impactantes.