Foragido por roubo é preso em São Gonçalo

Rio - Inspetores Penitenciários da Superintendência de Inteligência do sistema penitenciário (SISPEN) prenderam, na última sexta-feira, um homem suspeito de realizar vários roubos com uso de arma de fogo, na região de São Francisco e no Largo da Batalha, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



O homem, que havia desligado a tornozeleira eletrônica, utilizada desde junho de 2019, foi localizado em São Gonçalo após intenso trabalho de investigação dos inspetores penitenciários.



Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pelo crime de roubo majorado. O acusado também é suspeito de outros roubos na região. Em uma das situações, ele atirou no carro de um motorista de aplicativo após efetuar um roubo. Nesta ocorrência, o suspeito responderá por tentativa de latrocínio.



Ele foi encaminhado para 79ª DP(Jurujuba) e já deu entrada no sistema prisional.