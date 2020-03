Zilmara Brandão lidera pesquisa para eleição suplementar em Silva Jardim

Rio - A ex-vereadora Zilmara Brandão (PL) lidera, com 39% das intenções de voto, a disputa na eleição suplementar para escolher os novos prefeitos e vice de Silva Jardim, no próximo domingo (08). A margem dela é de 12% para o segundo colocado: o empresário Valber Tinoco (Republicanos) aparece com 27% da preferência do eleitorado.



Zilmara também aparece na ponta na intenção espontânea, com 28% dos votos contra 18% de Tinoco. Os números fazem parte do levantamento realizado pelo Instituto Intelligence Pesquisa e Comunicação, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02705-2016.



De acordo com a pesquisa, que ouviu 594 pessoas nos dias 1º e 2 de março, em terceiro lugar está o prefeito interino Jaime Figueiredo (PROS), com 11% das intenções. Na espontânea, o nome dele aparece em 8% de menções. A ex-prefeitaMaria Dalva Nascimento, que renunciou a candidatura, aparece com 2% na pesquisa estimulada e com 1% na espontânea.



Votos brancos e nulos somam 11%, já na espontânea, o percentual sobe para 17%. Não souberam ou não responderam, 10% na estimulada e 28% na segunda modalidade. A margem de erro é de 4% para mais e para menos, com nível de confiança de 95%.



Ainda de acordo com a pesquisa, os candidatos Evandro Piatrafesa (Avante), Pastor Júlio (Podemos) e Dra. Antônia (PRTB) não alcançaram 1% cada um em nenhuma das formas de pesquisa.