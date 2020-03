Rio - O Detran promoveu, no último sábado (7), cinco ações sociais para atender as vítimas das últimas chuvas que atingiram a região metropolitana do Rio. Quem perdeu os documentos nas enchentes e alagamentos, conseguiu solicitar novas vias gratuitamente.

Somente em Bangu e Realengo, áreas bastante castigadas pelos temporais, 586 pessoas foram atendidas. O requerimento de primeira e segunda via da carteira de identidade foi feito por 509 moradores, enquanto 77 condutores tiveram a oportunidade de dar entrada na segunda via da CNH. Também foram realizadas ações para emissão de documentos em Nilópolis, Santa Cruz e São Gonçalo.

Neste domingo (8), as equipes do Detran fazem novos atendimentos em outras áreas da região metropolitana também atingidas pelas enchentes. Será a vez dos moradores de Itaúna, em São Gonçalo, Guaratiba e Paciência, na capital.



O atendimento será das 9h às 15h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Para requerer a carteira de identidade, o usuário deverá apresentar a certidão de nascimento ou casamento. Caso algum desses documentos também tenha sido perdido nas chuvas, a Fundação Leão XIII estará no local para agilizar novas solicitações.



“Vamos dar um documento para que essas pessoas já cheguem nos cartórios com isenção de qualquer taxa e consigam fazer novas certidões gratuitamente”, explicou o presidente do Detran, Antonio Carlos dos Santos.



A série de ações sociais tem como objetivo facilitar a vida cotidiana das pessoas atingidas, que precisam de documentação, inclusive para a obtenção de benefícios pelas suas condições. Os atendimentos se estendem pelos três primeiros finais de semana do mês de março nas áreas muito afetadas pelas chuvas.



Confira o endereço das ações de domingo:





Jardim Maravilha - R. Silvania, 390,



Guaratiba (Centro Educacional Suzano Costa) – Identificação Civil e 2ª via CNH



Paciência - Estrada Santa Eugênia, s/n (CIEP Deputado Bocayuva Cunha) - Identificação Civil e 2ª via CNH



São Gonçalo - Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias – Estrada das Palmeiras, s/nº - Itaúna – Identificação Civil