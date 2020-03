Norte da Itália em quarentena

Toda a região da Lombardia, no norte do país europeu, está em quarentena. A área, que tem cidades importantes como a capital econômica, Milão, e Veneza, inclui também o norte de Emiglia Romana e o leste de Piemonte. A medida foi assinada ontem pelo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte. As medidas afetam 16 milhões de pessoas.

A Itália é o país europeu mais atingido pela epidemia do novo coronavírus e o terceiro em nível mundial. Apenas ontem já haviam sido registradas mais 36 mortes por causa da doença, o que aumentou para 233 o total de óbitos. O número de casos no país chega a 5.883, um crescimento de mais de 1.200 pacientes

MISSA 'ON LINE'

O papa Francisco celebrou ontem a tradicional missa que atrai milhares de fieis à Praça São Pedro, mas de um jeito diferente: pela internet. Os visitantes que foram ao local acompanharam a cerimônia religiosa por um telão, mas se protegeram com máscaras. Foi a primeira vez que o artifício foi utilizado pelo Vaticano, que anunciou seu primeiro caso de coronavírus na sexta-feira.

Os turistas que esperam ver o papa celebrando missas presencialmente vão precisar esperar um pouco mais, já que o pontífice fará todas as celebrações pela internet até o dia 15 de março.

A medida visa evitar a formação de aglomerações, que têm o potencial de transmitir o coronavírus.