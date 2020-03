Rio - Duas banhistas foram resgatadas neste domingo por um helicóptero do Corpo dos Bombeiros na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, na altura da rua Farme de Amoedo. Elas foram levadas para um ponto de apoio na areia. Apesar do tempo bom na capital fluminense, o mar estava agitado, com bandeiras vermelhas espalhadas pela orla, deixando os frequentadores em estágio de atenção.



Não há informações sobre o estado de saúde das banhistas. Os Bombeiros também não divulgaram o balanço sobre os afogamentos.



De acordo com o Climatempo, o domingo teve temperatura máxima de 31ºC no Rio de Janeiro, fazendo a festa dos cariocas, que aproveitaram o tempo bom para curtir uma praia.