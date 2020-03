Menor é morto em operação da PM

Um menor morreu, na manhã de ontem, durante uma operação da PM na comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles. Segundo relatos, militares teriam invadido um baile funk na região e atirado contra as pessoas. No entanto, a informação não foi confirmada pela polícia. O suspeito chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Íris, mas não resistiu. Segundo a PM, agentes do 21º BPM (São João de Meriti), em operação para checar informações sobre a concentração de diversos criminosos na região, foram até a rua Tirol, onde localizaram grupos armados que, ao perceberem a aproximação dos policiais, efetuaram diversos disparos na direção. Houve confronto e um suspeito ficou ferido e foi socorrido, mas não resistiu.

Na ação, com o suspeito foi encontrada uma uma pistola e um rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).