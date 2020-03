Três mulheres morrem e um homem fica ferido em acidente de moto na Tijuca

Rio - Três mulheres morreram, no fim da madrugada desta segunda-feira durante um acidente de moto na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Umas delas foi identificada como Luana A. da Silva, de 29 anos. As outras duas ainda não foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel do bairro foi acionado às 4h10 para socorrer as vítimas. Uma quarta pessoa, um homem que também não foi identificado, ficou ferido e foi socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O acidente aconteceu na altura do número 1.210 da Rua Conde de Bonfim. Os bombeiros disseram que uma moto bateu em um muro. O Centro de Operações Rio (COR), no entanto, fala em duas motocicletas.

"Meu marido passou na hora. Tinha três meninas mortas e um rapaz muito mal na ambulância. Eram quatro na moto. Bateram no canteiro da escola e caíram mais a frente. Lamentável. Que Deus conforte familiares", uma mulher disse, pelas redes sociais. "A dor que vi das mães é algo que nem consigo explicar. Jovens, tenham amor pela vida. Se cuidem e se preservem. Que Deus possa consolar de alguma forma o coração dessas mães e dos familiares e amigos", uma outra desejou.

Por causa do acidente, a via chegou a ficar parcialmente interditada. Segundo o COR, por volta das 6h10 havia retenção no trecho.