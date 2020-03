Menina de 9 anos desaparece quando brincava em praça de Duque de Caxias

Rio - Familiares da pequena Maria Eduarda da Silva Azevedo, de 9 anos, estão desesperados à procura da menina desde a noite deste domingo. Ontem, por volta das 21h30, Maria Eduarda sumiu quando brincava em um pula-pula da Praça do Galo, no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Galeria de Fotos Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA Maria Eduarda da Silva Azevedo Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA A dona de casa Etyene da Silva de Azevedo está desesperada atrás da filha Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA A mãe da criança recebe o apoio de moradores da região Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

De acordo com pessoas que estavam próximas, a menina foi levada por um homem de aparentemente 50 anos, que observava Maria Eduarda e outras crianças brincando no pula-pula. Apesar da versão das testemunhas, a família se diz surpresa com a possibilidade.



"Minha filha jamais iria pegar na mão de uma pessoa desconhecida", garante a mãe da menina, a dona de casa Etyene da Silva de Azevedo, que está desesperada atrás da filha.

Dona Etyene disse que uma pessoa viu a filha saindo descalça com o homem. Ela estava a uma distância de cerca de 10 metros da menina.

"Se esse homem tiver lendo isso daqui, traz a minha filha. Só quero a minha filha de volta. Não quero imaginar o pior. Quero minha filha aqui comigo", pede a dona de casa.

'NÃO VAI FAZER NADA COM A GENTE'

Mãe de uma criança que brincava junto com Maria Eduarda, Taiana Conceição disse que filha viu o homem próximo delas.

"Ela disse que ele era uma pessoa boazinha e que estava tratando elas muito bem. Ela ainda falou 'mãe, ele é muito bonzinho, não vai fazer nada com a gente'', relembra Taiana.

Após o sumiço da menina, a família foi à 60ª DP (Campos Elíseos) para registrar seu desaparecimento. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.