Menina de 9 anos que desapareceu em Duque de Caxias é encontrada

Rio - A menina Maria Eduarda da Silva Azevedo, de 9 anos, que desapareceu na noite de domingo enquanto brincava em um pula-pula na Praça do Galo, no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi encontrada na tarde desta segunda-feira. De acordo com uma tia da criança, ela foi encontrada sozinha por um rapaz, na Rodovia Washington Luiz, na altura de Campos Elíseos, e foi levada para a 60ª DP (Campos Elíseos).

Galeria de Fotos Etyene da Silva de Azevedo, mãe da menina Maria Eduarda Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Maria Eduarda estava em um pula-pula quando teria sido levada por um homem de aproximadamente 50 anos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Maria Eduarda da Silva Azevedo estava em um pula-pula quando teria sido levada por um homem de aproximadamente 50 anos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Menina foi encontrada por um rapaz e levada para a 60ª DP (Campos Elíseos) Reprodução Etyene da Silva de Azevedo, mãe da menina Maria Eduarda Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Etyene da Silva de Azevedo, mãe da menina Maria Eduarda Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Maria Eduarda da Silva Azevedo estava em um pula-pula quando teria sido levada por um homem de aproximadamente 50 anos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Cartazes com imagem da menina foram espalhados Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Cartazes com imagem da menina foram espalhados Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Maria Eduarda estava em um pula-pula quando teria sido levada por um homem de aproximadamente 50 anos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Etyene da Silva de Azevedo, mãe da menina Maria Eduarda Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Etyene da Silva de Azevedo, mãe da menina Maria Eduarda Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Maria Eduarda da Silva Azevedo Reprodução Maria Eduarda da Silva Azevedo Reprodução Maria Eduarda da Silva Azevedo Reprodução Maria Eduarda da Silva Azevedo Reprodução Maria Eduarda da Silva Azevedo Reprodução Maria Eduarda da Silva Azevedo Reprodução Maria Eduarda da Silva Azevedo Reprodução

A pequena Maria Eduarda foi levada por um homem de aparentemente 50 anos, que observava ela e outras crianças brincando no pula-pula. Segundo informações, o homem tentou se passar por pai da menina para enganar as pessoas. Apesar da versão das testemunhas, a família se diz surpresa com a possibilidade.

Segundo Etyene da Silva de Azevedo, mãe da criança, no dia do desaparecimento, uma pessoa viu a filha saindo descalça com o homem. Ela estava a uma distância de cerca de 10 metros da menina.

'Não vai fazer nada com a gente'

Mãe de uma criança que brincava junto com Maria Eduarda, Taiana Conceição disse que filha viu o homem próximo delas. "Ela disse que ele era uma pessoa boazinha e que estava tratando elas muito bem. Ela ainda falou 'mãe, ele é muito bonzinho, não vai fazer nada com a gente'', relembra Taiana.

Moradores ajudaram a família de Maria Eduarda espalhando cartazes com a foto da criança pela região.

Após o sumiço da menina, a família foi à 60ª DP (Campos Elíseos) para registrar seu desaparecimento. Na parte da manhã agentes da 60ª DP estiveram na praça e recolheram imagens de monitoramento de segurança para identificar o autor do crime.