Carnavalesco Paulo Barros fecha com a Paraíso do Tuiuti

Paulo Barros será o novo carnavalesco da Paraíso do Tuiuti para 2021. Dono de quatro campeonatos e quatro vice-campeonatos no Grupo Especial do Rio, o carnavalesco volta a trabalhar na azul e amarelo de São Cristóvão, onde assinou o desfile de 2003, na Série A.

"Aos que acham que estou sendo contratado por uma escola mediana, vale lembrar que a Tijuca em 2004 não estava entre as favoritas do Carnaval. E a Tuiuti recentemente foi vice-campeã, ficando à frente de muitas escolas", avaliou Barros.

Já o carnavalesco Jack Vasconcelos é o profissional da Unidos da Tijuca para o próximo Carnaval. Jack teve passagem pela Tuiuti entre 2015 e 2019. Em 2016, venceu a Série A e subiu com a agremiação para o Grupo Especial. Neste Carnaval, conquistou o 3° lugar com a homenagem à Elza Soares na Mocidade Independente de Padre Miguel.

"Estou muito feliz com esse convite. A Unidos da Tijuca é uma escola querida por todos e passa uma felicidade no desfile", disse Jack.

A São Clemente acertou, ontem, a contratação de Vinicius e Jack Pessanha como novo casal de mestre-sala e porta-bandeira para 2021. A escola ainda confirmou a permanência do coreógrafo Junior Scapin, do mestre de bateria Caliquinho, do diretor artístico Tiago Martins e da Rainha Raphaela Gomes. Maninho será intérprete oficial ao lado de Leozinho Nunes.