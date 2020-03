Rio - O Ministério Público estadual (MPRJ) e a Polícia Civil fazem, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, uma operação para cumprir 17 mandados de busca e apreensão de uma investigação que apura suspeitas de irregularidades envolvendo contratos firmados pela Prefeitura do Rio. Os mandados estão sendo cumpridos na Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Copacabana, na capital; e em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde.

Dentre os alvos dos mandados estão a sede da Riotur, na Cidade das Artes, e endereços ligados ao presidente da empresa, Marcelo Alves, e seu irmão, o empresário Rafael Alves. Rafael é ex-dirigente do Salgueiro e da Viradouro.

A investigação é do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (Gaocrim/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro (Ciaf) da Polícia Civil. Várias delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) dão apoio à ação.

Os mandados foram expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

O material apreendido está sendo levado para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.

O DIA tenta contato com os citados na reportagem.