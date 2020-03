Rio - Policiais do 3º BPM (Méier) prenderam, na manhã desta terça-feira, dois suspeitos de integrarem o tráfico na Favela da Galinha, no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, com os dois homens, não identificados, foram apreendidas uma pistola, um rádio transmissor e uma granada. A ocorrência está em andamento e deve ser registrada na 44ª DP (Inhaúma).