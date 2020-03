Rio - Um motorista de aplicativo, de 53 anos, foi preso, na manhã desta terça-feira, acusado de estuprar um menino de 13 anos durante uma corrida entre bairros na Zona Sul do Rio. Segundo informações, os pais do menor procuraram a Polícia Civil no dia 19 de fevereiro e relataram o acontecimento. O trajeto da corrida foi entre os bairros do Flamengo e Botafogo e de acordo com a polícia o motorista obrigou o menor a fazer sexo oral nele e depois finalizou a corrida, deixando a vítima em casa.

De acordo com a polícia, agentes conseguiram identificar o autor e a prisão temporária foi expedida pela Justiça.Equipes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam o homem na sua casa, em Santa Cruz da Serra, na Baixada Fluminense.

O motorista preso tem filhos e seu neto faz um ano nesta quarta-feira.