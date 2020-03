Rio - Pelo menos dois alunos, que não tiveram a identidade revelada, foram esfaqueados na manhã desta terça-feira no Colégio de Aplicação Luso Carioca, em Bonsucesso, na Zona Norte. De acordo com as primeiras informações, um aluno que sofria bullying teria praticado o crime. Ele também não foi identificado.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas, nem pra qual delegacia o agressor foi conduzido.

Em comunicado, a Universidade Unisuam, que é onde o colégio particular fica alocado, emitiu uma nota dizendo que lamenta o ocorrido e que o caso já está sendo tratado e conduzido pela escola.

O DIA entrou em contato com o colégio, mas até a última atualização desta reportagem não tinha obtido retorno. A Polícia Militar também ainda não se manifestou sobre o caso.



*Matéria em atualização