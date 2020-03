Rio - A ONG Redes da Maré, com apoio do Rumos Itaú Cultural 2017-2018, inaugura museu "Maré a

Céu Aberto" nesta quinta-feira, no conjunto de favelas, na Zona Norte do Rio. Segundo a organização não governamental, a iniciativa é um projeto de demarcação e reivindicação da cidade pelo e para os moradores.

De acordo com a Redes, o projeto foi realizado por meio de um grande processo colaborativo onde passado e presente se encontram para lembrar, identificar, transformar, permanecer e expandir. A iniciativa combina história, memória e arte contemporânea, criando um novo circuito no território. Foram selecionados cinco pontos no território, locais relevantes entre as 16 comunidades do bairro, onde foram construídos novos marcos a partir de intervenções artísticas permanentes e estações de memória , com o resumo histórico do local e depoimentos dos moradores.

Ainda segundo a ONG, para cada ponto foi desenvolvido um trabalho de pesquisa, entrevistas, realização de aulas-campo com toda a equipe do projeto, com os artistas e com os grupos participantes. Já para a realização das intervenções artísticas foram convidados cinco artistas, que trabalharam a partir do material pesquisado, dos depoimentos dos moradores e, sobretudo, da convivência com os grupos locais realizando oficinas com crianças, mulheres em processo de alfabetização, jovens dançarinos, tecedores da Redes da Maré entre outros.

Maré a Céu Aberto - Divulgação

Para a Redes, o Maré a Céu Aberto também é um projeto das crianças para as crianças, porque são elas os principais agentes transformadores do território. Das oficinas realizadas na ONG com crianças e jovens, sob a coordenação da artista Laura Taves, placas de rua, painéis e fachadas de casas dentro da Maré foram revestidas em azulejos. Para a Redes, o Maré a Céu Aberto também é um projeto das crianças para as crianças, porque são elas os principais agentes transformadores do território. Das oficinas realizadas na ONG com crianças e jovens, sob a coordenação da artista Laura Taves, placas de rua, painéis e fachadas de casas dentro da Maré foram revestidas em azulejos.

Os cinco pontos de intervenção do projeto:



Praça do Valão, Nova Holanda : Obra “Bichinhes”, artista Prili.

Praça do Parque União : Obra “ Do Nordeste à Maré”, artista Letícia Félix.



Casa das Mulheres da Maré : Obra “Enraizadas”, artista Arcasi.



Parque Ecológico da Maré / Mata : Obra “O mural na Mata”, artistas Coletivo Prilli, Márcia Queiroz e Laura Taves.



Praça do 18 + Lona da Maré (Lona Cultural Municipal Herbert Vianna): Obra “ Esse é o Meu Mundo”, artista Gustavo Gustavo.

A Maré é um bairro atravessado pelas principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro - Linha Amarela, Linha Vermelha e Avenida Brasil - com um fluxo diário de cerca de 1 milhão de pessoas, para além dos 140 mil moradores que ocupam o conjunto de favelas da Maré.

“Então, não é só fazer uma memória para dentro. É para dentro, mas é também para dialogar com a cidade. A Maré é um espaço de memória, de histórias, de identidades. Vamos marcar isso no território”, finaliza Edson Diniz , diretor da Redes da Maré.