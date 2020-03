Rio - Com aulas exclusivas para as mulheres, o Detran RJ iniciou, nesta terça-feira, 10, o curso de Direção Defensiva, na Escola Pública de Trânsito. As condutoras foram orientadas sobre a maneira segura de dirigir no trânsito. A ação da Coordenadoria de Educação para o Trânsito integra uma série de eventos dedicados ao mês em homenagem à mulher.



O curso ensina a importância do conhecimento de técnicas e conceitos de direção defensiva no trânsito. As alunas também realizam a aula prática de direção, disponibilizada por meio de um simulador.



“Proporcionamos um curso de segurança no trânsito direcionado ao público feminino. Nossas aulas explicam o conjunto de princípios aplicados com a finalidade de evitar acidentes. É importante que as condutoras se qualifiquem cada vez mais, já que elas também contribuem para um trânsito mais seguro”, explicou a professora do curso e instrutora do Detran.RJ, Raquel Diniz.



Para Uyla Alves, servidora lotada na Corregedoria, a oportunidade de ter cursos dedicados ao público feminino é essencial para a inserção da mulher no trânsito. “Sempre faço os cursos aqui na Escola Pública de Trânsito. Quando soube que iria ter um dedicado às mulheres, logo me inscrevi. É importante sabermos a maneira correta de se defender no trânsito, para evitar acidentes”, relatou a aluna.



“As mulheres exercem importante influência na composição de um trânsito mais humano. No mês da luta pelos seus diretos, queremos oferecer cursos que contribuam para seguranças e qualificação das condutoras. O mais importante é fortalecer e valorizar essas mulheres para que, além do aprendizado e da autoestima, elas possam também melhorar a qualidade de vida e de renda na família”, afirmou o presidente do Detran.RJ, Antonio Carlos dos Santos.



Na próxima semana, será oferecido o curso Oficina Sob Medida, com aulas teóricas e práticas de mecânica, e, no fim do mês, o Curso Prático de Direção Segura para Motocicleta.



Confira a programação:

21/03 – Oficina Sob Medida - curso com aulas teóricas e práticas sobre mecânica de automóvel, das 13h30 às 17h30, na Escola Pública de Trânsito (Av. Mem de Sá, 163 – Centro). – Inscrições aqui.

26/03 – Curso Prático de Direção Segura para Motocicleta, das 12h às 16h, no posto de Tubiacanga. – Inscrições aqui.