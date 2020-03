Laudo confirma que menina que desapareceu em Caxias sofreu abusos

Rio - A menina de 9 anos, que foi raptada por um homem na noite de domingo enquanto brincava em um pula-pula, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, sofreu abusos sexuais. É o que constatou laudo pericial feito pelo Instituto Médico Legal (IML), realizado nesta segunda-feira, e que já está com a polícia.



Até a noite desta terça-feira, a polícia ainda não tinha localizado o suspeito, que deverá responder pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado.

A menina foi encontrada transitando sozinha na Rodovia Washington Luiz, na altura da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), após populares que passavam no local acionarem a polícia. A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).



Segundo testemunhas, ela desapareceu depois de ter sido levada por um homem que se identificou como pai da menina. A mãe da criança, Etyene Azevedo, de 26 anos, revela que sua filha estava brincando em um pula-pula com a irmã mais nova. Em determinado momento, a criança levou a caçula até a mãe e depois voltou para o mesmo brinquedo sozinha. Quando Etyene foi chamar a filha para ir embora, ela não estava mais lá.



Pessoas que estavam no local no momento do sequestro relatam que o homem era branco, com um sinal no rosto, aparentando ter 50 anos. A família foi até o local onde ela desapareceu para buscar imagens de câmeras de estabelecimentos ao redor da praça.



A PMERJ publicou em sua rede social um vídeo com os policiais que estavam trabalhando na operação da busca ao lado da criança e de seus pais.



Em entrevista ao SBT Rio, Aparecida Oliveira, avó de menina revelou qual foi sua reação ao reencontrar sua neta. "O coração encheu de alegria em saber que a minha neta está bem. Agora quero saber as condições de como ela foi achada e levar ela pra casa", contou, emocionada.