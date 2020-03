Governo federal vai liberar R$ 120 milhões para hospitais do Rio por causa do coronavírus

Rio - Oe avão aplicar R$ 120 milhões em reformas nos seis hospitais federais no Rio. Segundo o ministro da Saúde,, as obras serão realizadas em instalações elétricas e hidráulicas, em áreas de ambientação e de recuperação.As prioridades serão encaminhadas pelas direções dos hospitais da, de, de, dos, doO governo vai liberar um crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para o combate da crise do coronavírus. O dinheiro fica fora do teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas de um ano para outro acima da inflação. Segundo o ministro, a liberação vai ser feita de acordo com o número de habitantes de cada região.Nesta quinta-feira, foram registrados os primeiros casos de transmissão local do novo coronavírus no Rio , segundo a. Os pacientes são um homem de 72 anos e sua esposa de 62. Ambos são da capital e estão em isolamento domiciliar com o quadro de saúde estável, segundo a pasta.