Órgãos adotam regime especial e serviços medidas de prevenção devido ao coronavírus

Rio - Diversos órgãos e serviços do Rio de Janeiro adotaram regime especial, além de medidas de prevenção devido ao coronavírus. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia por causa do número de casos de Covid-19, doença provocada pelo vírus.

Para conter a proliferação de coronavírus no estado, o Tribunal de Justiça do Rio disse que as audiências e sessões de julgamento de primeiro e segundo graus serão suspensas por 60 dias, e os prazos dos processos físicos serão suspensos por 14 dias. O prazo da suspensão poderá ser prorrogado, caso seja necessário. A medida começa a partir desta segunda-feira.

A Câmara de Vereadores do Rio e Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) suspenderam por tempo indeterminado todas as atividades que não sejam as internas dos vereadores e deputados. Entre elas estão visitas, audiências públicas, solenidades e reuniões com público externo.



No Tribunal de Contas do Estado do Rio, as instituições vão editar os atos normativos nesta sexta-feira, que serão publicados no Diário Oficial na próxima segunda, com anúncio das medidas emergenciais que serão adotadas, como home office para maiores de 60 anos e doentes com problemas respiratórios.

A Academia Brasileira de Letras suspendeu suas atividades abertas à população. Os atendimentos nas bibliotecas Rodolfo Garcia e Lúcio de Mendonça e no arquivo Múcio Leão foram encerrados temporariamente.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) decidiu adiar o inicio do período letivo em uma semana por conta do coronavírus. As aulas e atividades estavam previstas para começar nesta segunda-feira. Em nota, a instituição afirmou que a medida foi feita após consulta à Vigilância Sanitária do Estado.

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) anunciou, nesta quinta-feira, a suspensão das atividades da instituição por 5 dias, de 13 a 17 de março, como medida preventiva ao coronavírus. O IFRJ é a primeira instituição do estado do Rio a suspender suas atividades.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspendeu as atividades extracurriculares e cancelou férias de professores e funcionários para o enfrentamento do novo vírus.

Transporte

As empresas de transporte também a adotaram medidas de segurança para conter o Covid-19. O VLT Carioca informou que, em virtude da confirmação dos casos de coronavírus na cidade, irá liberar automaticamente o serviço de portas para que os usuários não precisem tocar no botão.



A empresa informou que irá intensificar suas ações diárias de limpeza das composições, agregando a desinfecção dos balaústres, bem como irá reduzir a periodicidade da limpeza já realizada nos aparelhos de ar-condicionado. Já os fiscais continuarão recebendo frascos de álcool gel para higienização constante das mãos.

A CCR Barcas disponibilizou dispensers com álcool gel a 70% nas estações, além de informar ações preventivas contra a proliferação do vírus por meio de locuções.

A Supervia instaurou um comitê interno e disse que contratará equipes especiais para fazer os trabalhos de desinfecção interna dos trens. Segundo a concessionária, as ações serão tomadas gradativamente, considerando o nível de alerta oficial emitido pelas autoridades públicas.

Autoridades reunidas para discutir medidas contra o coronavírus

Nesta manhã, o governo do estado se reunirá com representantes de diversos setores para discutir medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus. Em pauta, a suspensão de aulas e visitas em presídios.



A Prefeitura do Município também convocou secretarias para definir estratégias para os próximos dias.