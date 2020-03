Vídeos mostram acusado de sequestro e estupro levando menina em garupa de bicicleta

Rio - Vídeos disponibilizados pela 60ª DP (Campos Elíseos) mostram o homem acusar de sequestrar e estuprar a menina M.E.S.A., de 9 anos, levando a vítima na garupa de sua bicicleta, instantes após sequestrá-la em uma praça de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi preso nesta quinta-feira e confessou o crime

Vídeos mostram acusado de sequestro e estupro levando menina em bicicleta. Assista e leia mais em https://t.co/iQokgdeB5E pic.twitter.com/WRIpWUVyv9 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020

Através das imagens, da Rua Fernando Ferrari, no bairro Parque Fluminense, região do sequestro, a polícia conseguiu refazer o trajeto percorrido pelo acusado com a menina, que ficou cerca de 17 horas em poder do estuprador. A vítima ajudou a investigação ao conseguir descrever em detalhes a casa onde ficou em cárcere.

Galeria de Fotos Casa do acusado e para onde ele levou menina que sofreu abusos sexuais. Ele responderá por estupro de vulnerável e cárcere qualificado Divulgação Câmeras flagraram estuprador levando menina de 9 anos após sequestro em parque de Caxias Reprodução vídeo / Divulgação Acusado convenceu menina a ir para sua casa ao oferecer um urso Divulgação Bicicleta do acusado que sequestrou e abusou sexualmente de menina de 9 anos em Caxias Divulgação

"Eu fui seguindo as pistas que ela deu. Ela falou do portão da casinha para onde foi levada. Quando chegamos lá, identifiquei a cortina que tinha o desenho da Moranguinho. Ele saiu de casa falando que não tinha feito nada com ela, alegando que não era ele. A polícia veio e prendeu", disse uma tia da criança.

Câmeras flagraram acusado de sequestro e estupro levando menina em bicicleta. Imagens ajudaram a refazer o seu trajeto. Assista e leia mais em https://t.co/iQokgdeB5E pic.twitter.com/pgt8G2rkYZ — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020 A menina viu na televisão a mãe com a reportagem que ela estava desaparecida e começou a chorar. Após ver a repercussão do caso e temendo ser descoberto, o homem decidiu deixá-la próximo da Rodovia Washington Luiz, mesmo à luz do dia, onde ela foi encontrada por um homem que acionou a PM

Embora não tenha havido penetração sexual, conforme comprovou o laudo de exame de corpo delito, a investigação aponta que o homem praticou diversos outros atos libidinosos contra a menina, caracterizando crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a investigação, o criminoso convenceu a menina a ir para sua casa dizendo que lhe daria um urso, "comportamento característico de pedófilo", segundo a polícia. Ela foi levada na garupa de sua bicicleta até aonde ele morava, no bairro São Bento, a cerca de meia hora de bicicleta do local do estupro.