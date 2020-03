Efeito coronavírus: férias escolares da rede estadual serão antecipadas

Rio - A pandemia do coronavírus está provocando mudanças na rotina de todos os órgãos públicos do Estado do Rio, e nas escolas não será diferente. O governo fluminense decidiu pela antecipação das férias para os 82 mil servidores da rede estadual de ensino (entre professores e demais funcionários) e 680 mil alunos.



A ideia é antecipar o recesso (que seria em julho) já para a próxima segunda-feira, 16 de março. Essa seria uma das medidas de prevenção à possível disseminação do Covid-19 no Estado do Rio.