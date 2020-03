'Teste de coronavírus está restrito a quem for internado', diz secretária de Saúde

Rio - A secretária municipal de Saúde do Rio, Beatriz Busch, disse que as unidades de saúde não realizarão exames de diagnóstico do Covid-19 em pacientes que não precisarem de internação. Ao lado do prefeito Marcelo Crivella, durante uma coletiva sobre o combate ao coronavírus nesta segunda-feira, ela ainda pediu para que a população não procure as clínicas da família na expectativa de fazer os testes.

"O que a gente quer é que as pessoas não venham às clínicas, por exemplo, na expectativa de realizar o exame. Isso não será feito. A partir de agora, só farão os exames, falando de pacientes, os que estiverem internados em unidades hospitalares. Hoje, o teste está restrito a quem for internado. Outra coisa importantíssima, as pessoas que são usuárias de sistema suplementares de saúde. Essas instituições têm que se organizar para o atendimento integral de seus clientes", afirmou a secretária.