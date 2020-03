Ministério da Saúde quer usar navios de cruzeiro como hospitais no Rio

Rio - O Ministério da Saúde quer usar a estrutura de navios de cruzeiro para o atendimento de pacientes do novo coronavírus (Covid-19). Segundo o secretário executivo da pasta, João Gabbardo, as empresas devem disponibilizar um navio com mil quartos e outro com 2 mil. "Não tem contrapartida, até onde sabemos", disse ele, nesta segunda-feira.

Gabbardo afirmou que os navios ficariam no Rio. O governo bancaria as equipes para atendimento de pacientes. Ele disse ainda que os locais podem ser usados, por exemplo, para isolamento, quarentena e atendimento de pacientes de baixa complexidade.