Prefeitura reduz escolas com almoço para alunos; veja quais estarão abertas nesta terça!

Rio - A Secretaria Municipal de Edução reduziu o número de escolas que vão oferecer almoço aos alunos durante o período em que ficarão sem aulas por causa do novo coronavírus (Covid-19). A redução das unidades foi feita com base na procura de alunos, pais e responsáveis nesta segunda-feira.

No primeiro dia de funcionamento do novo esquema nas unidades, cerca de 1 mil alunos foram atendidos. A refeição é servida das 11h às 13h.

Ainda segundo a secretaria, nesta terça, 337 escolas estarão abertas no horário de almoço, em diversas regiões da cidade. Essas unidades também funcionam como polo, recebendo estudantes de escolas municipais do entorno que queiram almoçar. O objetivo é otimizar o atendimento e evitar o desperdício.

Veja a lista das escolas abertas hoje:

1ª CRE EM VICENTE LICÍNIO CARDOSO

1ª CRE EM DARCY VARGAS

1ª CRE CIEP HENFIL

1ª CRE CM CLEMENTE FERREIRA

1ª CRE EDI Parque da Alegria

1ª CRE EM ORLANDO VILLAS BOAS

1ª CRE CIEP José Pedro Varela

1ª CRE EDI RACHEL DE QUEIROZ

1ª CRE Escola Municipal Estados Unidos

1ª CRE Escola Municipal Mem de Sá

1ª CRE C.M. CAMPOS DA PAZ

1ª CRE EM PORTUGAL

1ª CRE E.M. FLORIANO PEIXOTO

1ª CRE EM HUMBERTO DE CAMPOS

1ª CRE JOSÉ MOREIRA DA SILVA

1ª CRE CM Adalberto Ismael de Souza

1ª CRE CM Vovo Luciola

1ª CRE CRECHE MUNICIPAL FALLET



2ª CRE EM DEODORO

2ª CRE EM MARIA LEOPOLDINA

2ª CRE JOSÉ DE ALENCAR

2ª CRE E.M Vital Brasil

2ª CRE Escola Municipal México

2ª CRE ESTÁCIO DE SÁ

2ª CRE CIEP Presidente Tancredo Neves

2ª CRE EM DOUTOR CÍCERO PENNA

2ª CRE Escola Municipal Luiz Delfino

2ª CRE CIEP PRESIDENTE JOÃO GOULART

2ª CRE E.M. MARIO DA VEIGA CABRAL

2ª CRE Escola Municipal Frei Cassiano

2ª CRE E.M. Mata Machado

2ª CRE CM Doutor Sérgio Arouca

2ª CRE EDI Igor Moraes da Silva

2ª CRE E.M. Madrid

2ª CRE Noel Rosa

2ª CRE Creche Municipal Pipa no Céu

2ª CRE C.M PAPA JOÃO PAULO II

2ª CRE EM ABELARDO CHACRINHA BARBOSA

2ª CRE Escola Municipal Luiz Paulo Horta

2ª CRE EDI Profª Edir Caseiro Ribeiro



3ª CRE EM OSWALDO CRUZ

3ª CRE E.M.D.João VI

3ª CRE EM MANUEL BONFIM

3ª CRE Escola Municipal São Domingos

3ª CRE ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS

3ª CRE LAURO SODRE

3ª CRE GUSTAVO ARMBRUST

3ª CRE E.M. DOMINGOS BEBIANO

3ª CRE EM Professor Affonso Varzea

3ª CRE JOSE MARTI

3ª CRE E.M Professora Vera Saback Sampaio

3ª CRE CIEP Patrice Lumumba

3ª CRE EDI LUCIA MARIA BATISTA DE ALBUQUERQUE

3ª CRE EDI PROFª TANIA MARTINS NOVO LENZ

3ª CRE ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VERÍSSIMO

3ª CRE Escola Municipal Sarmiento

3ª CRE DR MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS

3ª CRE EM SENADOR JOÃO LYRA TAVARES

3ª CRE ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOBIM

3ª CRE EM MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO

3ª CRE Creche Municipal Sylvia Orthof

3ª CRE C.M Recanto da Cachoeira

3ª CRE Creche Municipal Emmanuel

3ª CRE EDI PRESIDENTE KENNEDY

3ª CRE CM Tia Andreza



4ª CRE E.M. RUY BARBOSA

4ª CRE EM PADRE MANUEL DA NÓBREGA

4ª CRE E. M. Odilon de Andrade

4ª CRE CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONE

4ª CRE EDI DR. ANTONIO FERNANDES FIGUEIRA

4ª CRE EDI PROFESSORA TANIA DA ROCHA CORREA

4ª CRE EDI ALMIR LEITE RIBEIRO

4ª CRE E.M. PRESIDENTE EURICO DUTRA

4ª CRE E.M. CONDE DE AGROLONGO

4ª CRE Ariosto Espinheira

4ª CRE E.M. SUÍÇA

4ª CRE EM MINISTRO AFRANIO COSTA

4ª CRE EM GRECIA

4ª CRE CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA

4ª CRE CIEP DEPUTADO JOSÉ CARLOS BRANDÃO MONTEIRO

4ª CRE CM Carlos Drummond de Andrade

4ª CRE Creche Caracol

4ª CRE Creche Municipal Maria Altamira Chaves Olegario

4ª CRE Edi Maria de Lourdes Ferreira

4ª CRE ESCOLA MUNICIPAL TEOTÔNIO VILELA

4ª CRE E.M. IV Centenário

4ª CRE E.M. TEN. GAL. NAPION

4ª CRE Em Nova Holanda

4ª CRE E.M ESCRITOR BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS

4ª CRE E.M. Escritor Lêdo Ivo

4ª CRE EM Vereadora Marielle Franco

4ª CRE CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA

4ª CRE CIEP HÉLIO SMIDT

4ª CRE CIEP PRESIDENTE SAMORA MACHEL

4ª CRE CM Monteiro Lobato

4ª CRE CM Nova Holanda

4ª CRE EDI PESCADOR ISIDORO DUARTE

4ª CRE EDI CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA

4ª CRE EDI MARIA AMÉLIA CASTRO E SILVA BELFORT

4ª CRE EDI Medalhista Olímpico Luiz Felipe Marques Fonteles

4ª CRE EDI M O EVANDRO MOTTA MARCONDES GUERRA

4ª CRE EM. MIGUEL GUSTAVO

4ª CRE E.M. Embaixador Barros Hurtado

4ª CRE E.M. Roraima

4ª CRE Raul Pederneiras

4ª CRE MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA

4ª CRE E.M. HEITOR BELTRÃO

4ª CRE EM ENEYDA RABELLO DE ANDRADE

4ª CRE CIEP MESTRE CARTOLA

4ª CRE CM ARI PIMENTEL

4ª CRE EDI Carvalho Mourão



5ª CRE (DESEMBARGADOR MONTENEGRO)

5ª CRE ESCOLA MUNICIPAL BOLÍVIA

5ª CRE EM Rodrigo Otávio Filho

5ª CRE ROSA BETTIATO ZATTERA

5ª CRE Nun'Alvares Pereira

5ª CRE ESCOLA MUNICIPAL MARIO PAULO DE BRITO

5ª CRE Ciep Dom Oscar Romero

5ª CRE Creche Municipal Parque Bom Menino

5ª CRE EDI VICENTE DE CARVALHO

5ª CRE ITALIA

5ª CRE EM OLEGÁRIO MARIANO

5ª CRE E. M. PROFESSOR ALFREDO RUSSELL

5ª CRE MÁRIO PENNA DA ROCHA

5ª CRE FORNOVO

5ª CRE E.M.VIRIATO CORRÊA

5ª CRE CERVANTES

5ª CRE Evangelina Duarte Batista

5ª CRE EM PROFº CARNEIRO FELIPE

5ª CRE Hati

5ª CRE Haiti

5ª CRE RUY CARNEIRO DA CUNHA

5ª CRE E.N. SENADOR FRANCISCO GALLOTTI

5ª CRE EM REPUBLICA DOMINICANA

5ª CRE Irmã Zélia

5ª CRE E. M. PADRE JOSÉ MAURÍCIO TOMÁS

5ª CRE SÃO MIGUEL ARCANJO

5ª CRE EDI GUARACIARA RODRIGUES DINIZ

5ª CRE EDI PROFESSORA TERESINHA SARDOUX HENRIQUES



6ª CRE E. M. PARAÍBA

6ª CRE NARBAL FONTES

6ª CRE EMAC COELHO NETO

6ª CRE PROFESSOR ZITUO YONESHIGUE

6ª CRE E.M PIAUÍ

6ª CRE Emílio Carlos

6ª CRE E. M. Lúcio de Mendonça

6ª CRE EM CLÁUDIO GANNS

6ª CRE E.M. HILDEGARDO DE NORONHA

6ª CRE CIEP JOÃO DO RIO

6ª CRE CM YARA AMARAL

6ª CRE ALÍPIO MIRANDA RIBEIRO

6ª CRE E.M PROFESSOR ESCRAGNOLLE DÓRIA

6ª CRE Escola Municipal Fernando Rodrigues da Silveira

6ª CRE E.M.GRANDJEAN DE MONTIGNY

6ª CRE E.M.ARTUR AZEVEDO

6ª CRE EM OCTAVIO TARQUÍNIO DE SOUZA

6ª CRE Escola Municipal Thomas Jefferson

6ª CRE E.M.Alexandre de Gusmão.

6ª CRE E.M. EUGÊNIA DUTRA HAMANN

6ª CRE E.M. Andrea Fontes Peixoto

6ª CRE Telêmaco Gonçalves Maia

6ª CRE EM Levy Miranda

6ª CRE E.M.Alziro Zarur

6ª CRE E.M. Zilda Nunes da Costa

6ª CRE Motorista Paschoal André

6ª CRE EM Prefeito Marcos Tamoyo

6ª CRE Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Piza

6ª CRE CIEP Rubens GOMES

6ª CRE Ciep Anton Makarenko

6ª CRE CIEP DR. ADÃO PEREIRA NUNES

6ª CRE CIEP Zumbi dos Palmares

6ª CRE CIEP GLAUBER ROCHA

6ª CRE CM Os Sabidinhos

6ª CRE CRECHE MUNICIPAL HERBERT DE SOUZA

6ª CRE CM LUIS DE SOUZA DA COSTA BARROS

6ª CRE CM ZILKA SALABERRY

6ª CRE Creche Municipal Edna Lotte

6ª CRE Creche Municipal Prof. Rogério Pedro Batista

6ª CRE EDI PROFESSORA ROSENICE ROCHA ROQUE

6ª CRE EDI PROFESSORA HELIA LÚCIA MORENO FERREIRA

6ª CRE EDI FROTA PESSOA

6ª CRE EDI Dep. Pedro Fernandes Filho

6ª CRE EDI Maria Eugênia Canelhas



7ª CRE EM LUIZ CAMILLO

7ª CRE Mano Decio da Viola

7ª CRE Escola Municipal Professora Helena Lopes Abranches

7ª CRE E.M. PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO LORETO

7ª CRE ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR LUIZ GONZAGA

7ª CRE EM VITOR MEIRELES

7ª CRE ESCOLA MUNICIPAL GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO

7ª CRE Escola Municipal Pio X

7ª CRE ESCOLA MUNICIPAL MORVAN DE FIGUEIREDO

7ª CRE E.M. Sobral Pinto

7ª CRE Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá

7ª CRE CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima

7ª CRE CIEP COMPOSITOR DONGA

7ª CRE Ciep Dr Adelino da Palma Carlos

7ª CRE C.M OTÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA (Blecaute)

7ª CRE C.M. Amiguinhos da Vila Sapê

7ª CRE C.M. RIO NOVO - RIO DAS FLORES

7ª CRE EDI Profº Roberto Luiz Pereira

7ª CRE E.M. LOPES TROVÃO

7ª CRE ALMEIDA GARRETT

7ª CRE E.M. Golda Meir

7ª CRE EM Sergio Buarque de Holanda

7ª CRE E. M. COMUNIDADE DE VARGEM GRANDE

7ª CRE C.M.BENEDITA SIQUEIRA LOPES

7ª CRE E M AUGUSTO MAGNE

7ª CRE E.M. ALPHONUS DE GUIMARAENS

7ª CRE ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO EYER

7ª CRE Joaquim Fontes

7ª CRE CIEP JOÃO BATISTA DOS SANTOS

7ª CRE Creche Municipal Luzes do Amanhã

7ª CRE Creche Municipal Margarida Gabinal

7ª CRE EDI SENHORA PERCILIANA PEREIRA DE ALVARENGA

7ª CRE EDI MONSENHOR CORDIOLI



8ª CRE E.M.RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA

8ª CRE E. M .GETÚLIO VARGAS

8ª CRE E. M. Leonidas S. Porto

8ª CRE Milton Campos

8ª CRE Henrique de Magalhães

8ª CRE Presidente Médici

8ª CRE ANTONIO BANDEIRA

8ª CRE Dias Martins

8ª CRE EM PRESIDENTE WILSON

8ª CRE E. M. Rainha Fabiola

8ª CRE EM Santa Francisca Xavier Cabrini

8ª CRE EM FERNANDO MAXIMILIANO

8ª CRE Joana Angélica

8ª CRE EM José Piquet Carneiro

8ª CRE E.M.RAFAEL CORREA DE OLIVEIRA

8ª CRE EM Ruben Berta

8ª CRE EM Ubaldo de Oliveira

8ª CRE E.M Marechal Alcides Etchegoyen.

8ª CRE Escola Municipal José Mauro de Vasconcelos

8ª CRE Austregésilo de Athayde

8ª CRE Escola Municipal Olímpica Carioca Professora Ivone Nunes Ferreira

8ª CRE CIEP GILBERTO FREYRE

8ª CRE CIEP Professora Célia Martins Menna Barreto

8ª CRE CIEP ANTÔNIO EVARISTO DE MORAES

8ª CRE CIEP OLOF PALME

8ª CRE CIEP POETA CRUZ E SOUSA

8ª CRE CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga

8ª CRE CRECHE MUNICIPAL RECANTO FELIZ

8ª CRE C.M SEMPRE VIDA FAZENDA COQUEIROS

8ª CRE Creche Municipal Janete Clair

8ª CRE EDI PROFESSOR ANTONIO FLÁVIO PIERUCCI

8ª CRE EDI R. ÁRABE UNIDA

8ª CRE EM CHURCHILL

8ª CRE E.M. Gabriel Soares de Souza

8ª CRE E M Azul e Branco

8ª CRE E.M. Rondon

8ª CRE E.M. EDUARDO DE ALMEIDA CARDOSO

8ª CRE Escola Municipal Professor Afonso Henrique Saldanha

8ª CRE CIEP THOMAS JEFFERSON

8ª CRE EDI GESSICA GUEDES PEREIRA

8ª CRE EDI PROFESSORA ZENA ELIAN



9ª CRE E.M. LYCIO DE SOUZA CARVALHO

9ª CRE EM ROSÁRIA TROTTA

9ª CRE E M ANTONIA VARGAS CUQUEJO

9ª CRE Escola Municipal Primário Samuel Wainer

9ª CRE Teodoro Sampaio

9ª CRE Rio Grande do Norte

9ª CRE ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

9ª CRE Jorge de Lima

9ª CRE ESCOLA MUNICIPAL LUIZ EDMUNDO

9ª CRE Escola Municipal Benjamin Franklin

9ª CRE EM Charles Dickens

9ª CRE E.M. MINISTRO ADAUCTO LÚCIO CARDOSO

9ª CRE Escola Municipal Gastão Penalva

9ª CRE PROFESSOR ALFREDO DE PIRES FLORES

9ª CRE EM PROFESSOR HELTON ALVARES VELOSO DE CASTRO

9ª CRE ESCOLA MUNICIPAL APOLONIO DE CARVALHO

9ª CRE E. M. YOLIS DA SILVA

9ª CRE E.M. Medalhista Olímpico Douglas Correia de Souza

9ª CRE Ciep Clementina de Jesus

9ª CRE CIEP CLÁUDIO MANOEL DA COSTA

9ª CRE CIEP LAMARTINE BABO

9ª CRE CIEP Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda

9ª CRE CIEP ANITA MALFATTI

9ª CRE CM VITÓRIA DA PAZ

9ª CRE EDI Professora Jacintha Reis Ferreira

9ª CRE EDI M. O. Wallace Leandro de Souza



10ª CRE E. M. REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA

10ª CRE Vivaldo Ramos de Vasconcelos

10ª CRE E M ALDEBARÃ

10ª CRE Escola Municipal Otelo de Souza Reis

10ª CRE E M HAYDEA VIANNA FIUZA DE CASTRO

10ª CRE E.M. FERNANDO DE AZEVEDO

10ª CRE E.M. Professora Sílvia de Araujo Toledo

10ª CRE E.M. JULIO CESÁRIO DE MELLO

10ª CRE E.M.Nair da Fonseca

10ª CRE E.M. Professora Maria Helena Alves Portilho

10ª CRE MARECHAL PEDRO CAVALCANTI

10ª CRE Escola Municipal IPEG

10ª CRE ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSÉ ANTÔNIO CIRAUDO

10ª CRE EM PEDRO MOTTA LIMA

10ª CRE E.M. Gandhi

10ª CRE E.M. LOURDES DE LIMA ROCHA

10ª CRE EM PROFESSORA ZULMIRA TELLES DA COSTA

10ª CRE Escola Municipal Liberdade

10ª CRE Escola municipal Adalgisa Nery

10ª CRE E. M. Jornalista Carlos Castelo Branco

10ª CRE E. M. MANOEL PORTO FILHO

10ª CRE ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO VALLE

10ª CRE E.M. Mario Lago

10ª CRE E. M. Primário Paralimpíadas Rio 2016

10ª CRE E M PROFESSORA CLARA LÚCIA DE SOUSA

10ª CRE EM Medalhista Olímpico Thiago Braz da Silva

10ª CRE E.M. Vera Lúcia chaves da costa

10ª CRE CIEP MINISTRO MARCOS FREIRE

10ª CRE Ciep Ismael Nery

10ª CRE CIEP ROBERTO MORENA

10ª CRE CIEP PAPA JOÃO XXIII

10ª CRE CIEP ALBERTO PASQUALINI

10ª CRE CIEP 1o. de Maio

10ª CRE CIEP Maestro Heitor Villa Lobos

10ª CRE Ciep Doutor Nelson Hungria

10ª CRE C M Djanira Maria Ramos

10ª CRE EDI JOÃO CORRÊA

10ª CRE Edi Professora katia miranda santos

10ª CRE EDI THAMIRIS DE ANDRADE DA SILVA SANTOS

10ª CRE E.M. NARCISA AMÁLIA

10ª CRE E.M. ENGº GASTÃO RANGEL

10ª CRE E.M Professora Myrthes Wenzel

10ª CRE CIEP HILDEBRANDO DE ARAUJO GOES



11ª CRE ESCOLA MUNICIPAL ABEILARD FEIJÓ

11ª CRE E.M.AMADEU ROCHA

11ª CRE EM ALICE TIBIRIÇÁ

11ª CRE HOLANDA

11ª CRE EM LEONEL AZEVEDO

11ª CRE E.M. Maestro Francisco Braga

11ª CRE Anita Garibaldi

11ª CRE E.M. COMTE GUILHERME FISCHER PRESSER