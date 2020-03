Prefeitura libera empresas de ônibus a reduzirem em até 40% frota nas ruas

Rio - A prefeitura liberou que as empresas de ônibus da cidade reduzam suas frotas em até 40% a partir desta terça-feira. O argumento usado para a redução é que o Rio teve diminuição na demanda de passageiros por causa da suspensão das aulas e de diversas outras atividades em meio ao surto do novo coronavírus (Covid-19). A decisão, no entanto, não contempla o BRT.

O decreto publicado hoje com a resolução estabelece que ela tem validade "durante o período de permanência das medidas adotadas para a redução do contágio".

A prefeitura diz que a medida foi adotada "considerando a necessidade de adoção de medidas para a redução do contágio pelo Covid-19 - Coronavírus, em consonância com as atuais diretrizes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro".