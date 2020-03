Trem do Corcovado suspende operação a partir desta terça-feira

Rio - Alvo de críticas por ainda estar funcionando, o trem do Corcovado, uma das formas de acesso ao Cristo Redentor, terá suas operações suspensas a partir das 17h30 desta terça-feira. Segundo a empresa que opera o serviço, a medida em cumprimento à determinação presidencial e do Ministério do Meio Ambiente valerá inicialmente por um período de sete dias. Entretanto, o prazo pode ser estendido, dependendo da evolução do coronavírus no Rio e no país.Os visitantes que já tiverem comprado ingressos para os dias em que o trem do Corcovado estiver suspenso poderão reagendar os passeios sem custo adicional, num prazo de até 180 dias após a data da emissão. Eles também podem entrar em contato com a empresa pelo e-mail: contato@tremdocorcovado.rio.Outra atração turística que também teve as atividades suspensas por causa do coronavírus foi o Bondinho Pão de Açúcar . A partir desta terça-feira, a atração ficará fechada por 15 dias.