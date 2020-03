Justiça do Rio proíbe almoço em escolas municipais durante paralisação pelo coronavírus

Rio - A Justiça do Rio suspendeu, na tarde desta terça-feira, o almoço escolar nas escolas municipais da capital e a realização do programa "sábado carioca", que tinham sido mantidos apesar da interrupção das aulas na rede por causa do novo coronavírus (Covid-19).

Na decisão, a juíza Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite, da 14ª. Vara de Fazenda Pública, destacou que "o estado encontra-se em situação excepcional, em que deve-se evitar aglomerações e até a circulação nas ruas, tornando a continuidade desses projetos sociais (almoço nas escolas e o "sábado Carioca") eventos temerários para as crianças e adolescentes, bem como para os profissionais envolvidos".