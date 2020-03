Guarda Municipal bloqueia acesso à Escadaria Selarón para evitar aglomeração

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), por meio da Guarda Municipal, bloqueou, nesta terça-feira, o acesso à Escadaria Selarón, na Rua Joaquim Silva, na Lapa, Região Central do Rio. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas e, assim, a proliferação do novo coronavírus (Covid-19), seguindo as recomendações de profissionais da saúde.

Outro cuidado adotado pela secretaria, que prossegue com ações conjuntas de ordenamento para fiscalização do comércio e atendimento à população em situação de rua, é a disponibilização de luvas e álcool 70% aos agentes em serviço.

O Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) publicou uma portaria para tentar conter o contágio do novo coronavírus no estado. A partir desta terça-feira, os ônibus regulares, fretados e transporte complementar não realizarão mais viagens da Região Metropolitana do Rio para as outras cidades do Estado. Da mesma forma, ônibus do interior do Estado, não poderão mais entrar na Região Metropolitana do Rio.